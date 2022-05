FC Bayern auf auf USA-Tour gegen Manchester City

München - Der FC Bayern München bestreitet während seiner USA-Reise in diesem Sommer ein Testspiel gegen Manchester City. Der deutsche Fußball-Meister wird am 23. Juli in Green Bay im Bundesstaat Wisconsin gegen Manchester City antreten.

Es kommt für etliche Münchner im Lambeau Field zu einem Wiedersehen mit ihrem früheren Trainer Pep Guardiola. Das Stadion des American-Football-Teams der Green Bay Packers fasst 81.441 Zuschauer.

Nach zwei Corona-Jahren ist es wieder die erste große Auslandstour des FC Bayern. Erste Station der Reise vom 18. bis 24. Juli ist die US-Hauptstadt Washington. Dort spielen die Münchner am 20. Juli gegen das MLS-Team D.C. United.

Zum Test gegen Manchester City äußerte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: „Es wird sicher ein sehr interessantes Spiel für die Fans in den USA und auf der ganzen Welt.“