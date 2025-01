Leverkusen - Auf dem Weg zur nächsten Gala-Vorstellung brach Florian Wirtz diesmal besonders früh auf. Den Treffpunkt vor einem Spiel will Bayer Leverkusens Unterschiedsspieler nicht noch einmal verpassen. Der diesmal gesperrten Autobahn A1 zwischen Köln und Leverkusen ging der 21-Jährige am Samstag vor dem 3:1 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach daher bewusst aus dem Weg.

„Ja, ich war schon sauer. Ich stand da einfach fest, ich konnte nichts machen. In keine Richtung, nicht abfahren, gar nix. Deswegen war es auf jeden Fall bitter“, sagte Edeltechniker nach seinem zweiten Saison-Doppelpack gegen Gladbach im Rückblick zu seinem Malheur acht Tage zuvor.

Sauer über Verbannung auf die Bank in Dortmund

Beim 3:2 bei Borussia Dortmund hatte Wirtz zu seinem Verdruss überraschend zunächst nur auf der Bank gesessen. Nicht aus disziplinarischen Gründen, sondern weil der Nationalspieler zusammen mit Exequiel Palacios im Verkehr stecken geblieben war und Trainer Xabi Alonso sich dadurch in seiner Vorbereitung gestört gefühlt hatte. „Ich glaube, ich hätte sonst gespielt. Muss man akzeptieren, wenn der Trainer das dann entscheidet“, sagte Wirtz bei Sky.

Am Samstag gegen Gladbach traf der Nationalspieler dann wie schon im Hinspiel bei Leverkusens 3:2 zweimal selbst (32. Minute/62., Handelfmeter) für den Doublesieger. Diesmal legte Wirtz auch noch das dritte Bayer-Tor durch Patrick Schick (74.) auf.

„Er kann ja auch nicht so viel dafür. Was soll man machen, wenn so viel Verkehr ist in NRW? Er ist einer, der dann nicht aufgibt oder einen auf beleidigt macht. Er gibt dann noch mehr Gas. So eine Mentalität in jungen Jahren zu haben, verdient ganz großen Respekt“, schwärmte Mitspieler Granit Xhaka.

Mitspieler Xhaka gerät ins Schwärmen

„Wir können jeden Tag über ihn was sagen. Jeden dritten Tag auf diesem Niveau zu spielen, diesen Ehrgeiz zu haben. Tore zu erzielen, Assists zu geben. Diese läuferische Klasse. Das ist einfach unglaublich“, sagte Xhaka nach dem elften Leverkusener Pflichtspielsieg in Serie. Bayer bleibt mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München in Schlagdistanz zum Rekordmeister und lässt nicht locker.

Das gilt insbesondere auch für Wirtz, der zu Beginn des Kalenderjahres schon wieder in Topform ist. „Er ist top, Florian ist ein genialer Spieler“, sagte sein als Spieler nicht minder genialer Trainer Alonso.

Welchen Einfluss Wirtz auf das Spiel der Werkself hat, zeigte sich am Samstagabend einmal mehr. Eigentlich war der Spielgestalter gar nicht so richtig in der Partie, als ein lichter Moment ihn vor der Führung sofort wieder auf Betriebstemperatur brachte. „Große Spieler brauchen nicht so viel. Und er ist ein Großer“, befand Xhaka.

Wie lange spielt Wirtz noch in der Bundesliga?

Womit sich immer wieder die Frage stellt, wie lange ein gerade einmal 21-Jähriger, der bereits in die Weltklasse vorgedrungen ist, noch in der rheinischen Provinz und nicht bei einem Weltclub spielt. Nachdem sich eine im Dezember kolportierte Meldung, Wirtz habe seinen ohnehin noch bis 2027 gültigen Vertrag vorzeitig verlängert, als zu voreilig erwiesen hatte, wird eifrig spekuliert.

Wirtz wollte darauf angesprochen nicht so recht darauf eingehen. „Ich bin komplett einfach auf meine Leistung konzentriert. Es stimmt: Ich fühle mich hier sehr wohl. Das habe ich die komplette Zeit, die ich hier bin, immer so gehabt“, sagte der zusammen mit Bayern Münchens Jamal Musiala begehrteste deutsche Fußballer.

Zeit genug hätte er für den nächsten Karriereschritt, der einen so lukrativen Vertrag beinhaltet, dass selbst mögliche Nachkommen ausgesorgt hätten, freilich noch. Zeit genug, um noch stärker und reifer zu werden, damit sichergestellt ist, dass er bei Clubs der Kategorie Real Madrid oder Manchester City ohne jeglichen Zweifel sofort Leistungsträger sein könnte. Bei jedem weiteren Gala-Auftritt drängt sich indes die Frage auf, ob er das Zeug dafür nicht längst schon hat.