Das Fußballprojekt Kings League hat in Spanien bereits großen Erfolg erzielt. Ein Experte glaubt auch an den Start in Deutschland, sieht die größte Konkurrenz dabei aber nicht zum Fußball.

Blick auf die Cupra Arena in Barcelona während eines Spiels der Kings League.

Berlin - In Spanien hat sich mit der Kings League ein neues Konzept des Fußballs entwickelt, für das ein Experte auch zeitnah Potenzial auf dem deutschen Markt sieht. „Bei der Geschwindigkeit, in der die Kings League agiert, kann ich mir vorstellen, dass ein Start schon im Frühjahr 2024 in Deutschland erfolgen kann“, sagte Marketingexperte Mario Leo der Deutschen Presse-Agentur.

Die Kings League verbindet den herkömmlichen Fußball mit Show-Elementen. Zwölf Mannschaften mit Ex-Stars, aktiven Fußballern, YouTubern und Streamern treten in zwei Hälften zu je 20 Minuten gegeneinander an. Die Spiele auf einem Kleinfeld im Sieben-gegen-Sieben-Format werden alle live im Internet gestreamt und kommentiert. Damit erreicht das Format in Spanien vor allem junge Menschen.

Neben den spanischsprachigen Ländern seien sicher Frankreich, England und Deutschland mit den etablierten großen Ligen und dem großen Fußballinteresse Zielgebiete des Konzepts, sagte Experte Leo. Als Konkurrenz zum klassischen Fußball sieht er die Kings League aber nicht. „Für mich ist das aktuell die allergrößte Konkurrenz für Futsal, das in Deutschland bisher wenig populär ist.“ Hierzulande genieße die Bundesliga nach wie vor einen hohen Stellenwert.