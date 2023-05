Budapest - Der frühere Bundesliga-Profi Ivan Rakitic geht mit dem FC Sevilla hoch motiviert ins Finale der Fußball-Europa-League gegen die AS Rom. „Wir müssen das perfekte Spiel spielen, 100 Prozent geben“, sagte der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 am Vorabend der Partie in Budapest.

„Wir alle, die Sevilla im Herzen tragen, wissen, was es für unsere Leute bedeutet und wollen ihnen den Pokal bringen.“

Die Spanier haben den Wettbewerb inklusive seines Vorgängers UEFA-Cup schon sechsmal gewonnen und damit so oft wie kein anderer Club. Dass die Andalusier die Europa League so lieben würden wie niemand anderes, sei keine schlaue Phrase von irgendwem, erklärte der 35-jährige Rakitic am Dienstag. Man fühle wirklich so.

Es sei etwas „Einzigartiges“ und „Unglaubliches“, Titel mit Sevilla zu gewinnen, fügte Kapitän Jesús Navas hinzu. Der inzwischen 37-Jährige war schon bei den UEFA-Cup-Siegen 2006 und 2007 dabei.