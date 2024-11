Seit 1999 moderiert Gary Lineker die Fußball-Sendung „Match Of The Day“

London - Im englischen Fußball endet eine TV-Ära. Der ehemalige Nationalspieler Gary Lineker hört im kommenden Sommer nach einem Vierteljahrhundert als Moderator der BBC-Sendung „Match Of The Day“ auf. Das gab der Sender bekannt. Lineker hatte die Moderation der Fußballshow, die mit der deutschen „Sportschau“ vergleichbar ist, im Jahr 1999 übernommen.

Trotz seines Abschieds wird der 63-Jährige der BBC erhalten bleiben. Lineker wird für den Sender von der Weltmeisterschaft 2026 berichten und bis dahin auch die Berichterstattung über den FA Cup übernehmen. Wer die Nachfolge von Lineker als Moderator der Kultsendung „Match Of The Day“ übernehmen wird, war zunächst offen.

BBC-Topverdiener ist beliebt, aber auch umstritten

Lineker gilt als einer der beliebtesten TV-Stars in Großbritannien. Der BBC-Topverdiener sorgte mit politischen Äußerungen in sozialen Medien aber auch für Kontroversen. So hatte er im März 2023 die Flüchtlingspolitik der damaligen konservativen britischen Regierung kritisiert und die Rhetorik von Innenministerin Suella Braverman mit der Sprache im Deutschland der 1930er Jahre verglichen.

Wegen der Diskussionen hatte die BBC Lineker damals vorübergehend suspendiert. Linekers Kollegen solidarisierten sich mit ihm, worauf eine Sendung von „Match Of The Day“ ohne Moderation und ohne Kommentar gesendet wurde. Anschließend verständigten sich Sender und Moderatoren auf neue Regeln für Äußerungen in sozialen Medien.