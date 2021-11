Ex-Coach Marsch über Adeyemi: „Zeigt erst 20 Prozent“

Leipzig - Trainer Jesse Marsch von Fußball-Bundesligist RB Leipzig sagt seinem Ex-Spieler Karim Adeyemi eine große Zukunft voraus.

„Karim ist ein großer Potenzial-Spieler, er zeigt momentan erst 20 Prozent seines Potenzials. Das sagt viel über ihn aus“, sagte der 47-Jährige am Freitag. Marsch war vor seinem Wechsel im Sommer nach Leipzig anderthalb Jahre Trainer von Adeyemi bei Red Bull Salzburg. „Er ist überragend im letzten Drittel, hat so viel Schnelligkeit und ist in der letzten Aktion immer gefährlich.“

Der US-Amerikaner bekräftigte zudem, wieder mit Adeyemi zusammenarbeiten zu wollen. „Möchten wir diesen Jungen gern in Leipzig haben? Yes, yes!“, sagte Marsch. Der deutsche Nationalspieler wird derzeit von vielen europäischen Top-Clubs beobachtet. Aus der Bundesliga haben Berichten zufolge neben Leipzig auch Borussia Dortmund und Bayern München Interesse an dem 19-Jährigen. Für den Stürmer müsste dem Vernehmen nach eine Ablöse von mindestens 30 Millionen Euro aufgebracht werden.