Manchester - Der ehemalige Bayern-Profi Joshua Zirkzee hat Manchester United vor einer ersten Enttäuschung in der neuen Fußball-Saison der Premier League bewahrt. In seinem ersten Spiel für United erzielte der 23-jährige Niederländer in der 87. Minute das entscheidende Tor zum verdienten 1:0 (0:0) gegen den FC Fulham. Zuvor hatte der überragende Bernd Leno im Tor der Gäste eine frühere Führung von Manchester verhindert.

Bei United kamen die erst vor wenigen Tagen vom FC Bayern München transferierten Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt ebenso zu ihren Debüts wie Zirkzee. Mazraoui stand in der Startelf, de Ligt und sein Landsmann Zirkzee kamen in der zweiten Halbzeit ins Spiel. Der Stürmer war vor der Saison vom FC Bologna nach Manchester gewechselt. Der Ex-Dortmunder Jadon Sancho wurde von Manchesters Trainers Erik ten Hag nicht einmal für den Kader berücksichtigt.

Matthijs de Ligt gab wenige Tage nach seinem Wechsel aus München sein Debüt für Mancheester United. Dave Thompson/AP