RB Leipzig hatte sich am Donnerstagabend durch einen Sieg in San Sebastian für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert.

Nyon/SID/dpa/MZ - Die drei Fußball-Bundesligisten stehen im Achtelfinale der Europa League vor lösbaren Aufgaben. Bayer Leverkusen trifft auf Atalanta Bergamo.

Vizemeister RB Leipzig bekommt es mit Spartak Moskau zu tun, Eintracht Frankfurt wurde Leverkusens Gruppengegner Betis Sevilla zugelost. Dies ergab die Auslosung am Freitag in Nyon/Schweiz.

Spartak muss aufgrund des Angriffs Russland auf die Ukraine das Heimspiel auf neutralem Platz austragen, das hatte das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Freitagmorgen entschieden.

Leverkusen und Frankfurt hatten als Gruppensieger die Zwischenrunde übersprungen und treten am 10. März zunächst auswärts an. Leipzig, dass Real Sociedad San Sebastian am Donnerstag souverän ausgeschaltet hatte, beginnt mit einem Heimspiel.

Die Rückspiele finden eine Woche später am 17. März statt. Das Finale steigt am 18. Mai in Sevilla.

Domenico Tedesco trifft mit RB Leipzig auf seinen Ex-Klub Spartak Moskau

Für RB-Trainer Domenico Tedesco ist ein Wiedersehen unter schlimmsten Vorzeichen. Er hatte vor seinem Engagement in Leipzig, das im vergangenen Dezember begann, von Oktober 2019 bis Ende Mai 2021 bei Spartak gearbeitet. Er habe dort sowohl sportlich als auch menschlich eine „sensationelle Zeit“ gehabt, hatte Tedesco am Mittwoch bei einer Pressekonferenz betont.

„Es sind viele Freundschaften entstanden, die immer noch Bestand haben. Wir schreiben jetzt noch, wir schreiben auch in den letzten Tagen. Ich verfolge es natürlich und ich hoffe, dass am Ende eine friedliche Lösung herauskommt. Das ist das, was ich mir wünsche.“ Das war, bevor Russland in die Ukraine einmarschierte.

Austragungort für Spartak Moskau - RB Leipzig gesucht

Wo die Partie stattfinden wird, war zunächst offen. Auch, wie die weiteren Abläufe für die Festlegung des Spielortes sind. Das Hinspiel ist für dem 10. März in der Red Bull Arena in Leipzig geplant.

„Sie wissen sicherlich, dass ich gerne und am liebsten über Fußball spreche. Nur über Fußball“, hatte Tedesco bei der Pressekonferenz am Mittwoch mit Blick auf eine mögliche Begegnung in der Runde der besten 16 gegen Spartak Moskau und die Ereignisse in der Ukraine gesagt: „Zu vielen anderen Themen habe ich mich nicht geäußert. Dieses Thema speziell ist schon etwas, das mich interessiert und das ich verfolge. Das ist ja klar.“