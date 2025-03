Sao Paulo - Etwas mehr als einen Monat nach der Rückkehr zu seinem Jugendverein FC Santos steht Brasiliens Fußball-Star Neymar in der Kritik. Grund ist ein Karnevals-Besuch in Rio de Janeiro und der anschließende Ausfall im Halbfinale des Campeonato Paulista gegen Corinthians (1:2) am Samstag. Santos-Trainer Pedro Caixinha hatte das Fehlen des Stürmers mit einem „Oberschenkelproblem“ des 33-Jährigen erklärt.

Neymar hatte am 2. März nur wenige Stunden nach einem anderen Pflichtspiel an der Karnevalsparade im Sambadrom in Rio teilgenommen. In der Partie zuvor war er wegen einer Verletzung ausgewechselt worden.

Sein Trainer hatte ihn nach eigener Aussage gebeten, sich bei dem Spiel gegen die Corinthians trotz der Blessur auf die Bank zu setzen. „Er ist ein anderer Spieler, er ist aufgeweckt und hat eine fantastische Energie. Neymar hat sehr darunter gelitten, dass er nicht an dem Spiel teilnehmen konnte“, sagte Caixhinha.

Kritik von Medien und Experten

Dennoch warfen Medien und Experten Neymar vor, sich nicht auf den Fußball zu fokussieren und sein persönliches Vergnügen zu bevorzugen.

Ende Januar war er nach Stationen beim FC Barcelona und Paris Saint-Germain sowie einem unglücklichen Intermezzo bei Al-Hilal in Saudi-Arabien zum FC Santos zurückgekehrt, um seiner Karriere wieder Schwung zu geben.

Brasiliens Nationaltrainer Dorival Junior berief ihn für die WM-Qualifikationsspiele gegen Kolumbien (21. März) und in Argentinien (26. März) in den Kader. Neymar hatte nach einem im Oktober 2023 erlittenen Kreuzbandriss in der Selecao ausgesetzt.