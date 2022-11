England mit Bellingham - Foden und Azmoun auf der Bank

Al-Rajjan - Englands Fußball-Nationalmannschaft startet mit Dortmunds Mittelfeldstar Jude Bellingham und einer Viererkette in die WM 2022 in Katar.

Beim Spiel gegen Iran am Montag (14.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) erhält der 19 Jahre alte Bundesliga-Profi das Vertrauen von Cheftrainer Gareth Southgate. Neben Bellingham beginnt Declan Rice.

In der Offensive spielen neben den beiden Stammspielern Harry Kane und Raheem Sterling auch Mason Mount und Bukayo Saka von Anfang an. Phil Foden muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. Der nach einigen Fehlern umstrittene Innenverteidiger Harry Maguire darf von Beginn an spielen.

Außenseiter Iran, das bei der WM vor allem wegen der politischen Lage im Land unter Beobachtung steht, beginnt überraschend ohne Bayer Leverkusens Stürmer Sardar Azmoun. Mehdi Taremi vom FC Porto steht in der Startelf. Im Tor entschied sich Carlos Queiroz für Ali Beiranvand.