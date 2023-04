Barcelona - Der FC Barcelona hat im Fernduell mit Real Madrid nachgelegt und den Elf-Punkte-Vorsprung wieder hergestellt. Am Festtag zu Ehren des katalanischen Schutzpatrons Sant Jordi gelang dem Tabellenführer der Primera División ein 1:0 (1:0) gegen Atlético Madrid.

Im voll besetzten Camp Nou erzielte Ferran Torres (44.) kurz vor der Pause den einzigen Treffer der Partie, nachdem der ehemalige Barça-Profi Antoine Griezmann nach nur wenigen Sekunden die Latte getroffen hatte. Barcelonas deutscher Keeper Marc-André ter Stegen wäre ansonsten geschlagen gewesen. Der 15 Jahre alte Lamine Yamal kam bei seiner ersten Berufung in den Profikader Barcelonas nicht zum Einsatz.

In der Tabelle der spanischen Fußball-Meisterschaft verteidigten die zuvor zweimal sieglosen Katalanen von Trainer Xavi Hernández am 30. von 38 Spieltagen letztlich ihren Vorsprung. Am Samstag war Erzrivale Real durch ein 2:0 gegen Celta Vigo bis auf acht Punkte herangekommen. Atlético hat als Dritter 16 Zähler weniger als Barça und kassierte nach 13 Partien die erste Niederlage in der Liga.