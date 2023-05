Potsdam - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich die Champions-League-Teilnahme vorzeitig gesichert.

Das Team von Trainer Niko Arnautis gewann mit 3:0 (0:0) bei Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam und ist am letzten Spieltag nicht mehr vom dritten Tabellenplatz der Bundesliga zu verdrängen. Damit setzte sich der Club im Fernduell mit der TSG 1899 Hoffenheim durch, der das 4:0 am Freitagabend gegen Werder Bremen nichts mehr nutzte.

Für die Gäste erzielte eine Woche nach dem überraschenden 4:0-Sieg gegen Titelverteidiger VfL Wolfsburg Nationalstürmerin Nicole Anyomi zwei Tore (53. und 56. Minute), Carlotta Wamser (86.) sorgte für den Endstand. Die Frankfurterinnen hatten bereits in der vergangenen Saison den Sprung in die Königsklasse geschafft, verpassten dann aber die Gruppenphase. Am letzten Bundesliga-Spieltag empfangen die Eintracht-Frauen am nächsten Sonntag den SV Meppen.