Manchester - Einbrecher sind während eines Spiels von Manchester City in das Haus des englischen Fußball-Nationalspielers Jack Grealish (28) eingedrungen.

Wie die Zeitung „Sun“ berichtete, stahlen die Diebe Schmuck und Uhren im Wert von einer Million Pfund (1,15 Mio Euro). Grealishs Verlobte sowie mehrere Familienmitglieder, die den 3:1-Auswärtssieg des Titelverteidigers bei Everton am Mittwochabend am Fernsehen verfolgten, blieben unverletzt.

Sie hatten dem Bericht zufolge im Obergeschoss verdächtige Geräusche gehört und die Hunde bellen gehört. Daraufhin alarmierten sie die Polizei, die unter anderem mit einem Hubschrauber anrückte. Von den Einbrechern fehlt aber bisher jede Spur, wie eine Polizeisprecherin der BBC sagte.

Mittelfeldspieler Grealish wurde nach dem Spiel über den Einbruch informiert. Er war mit seiner Verlobten Sasha Attwood erst vor kurzem in das Anwesen in der Grafschaft Cheshire gezogen.

Der Vorfall ist der jüngste in einer ganzen Reihe von Einbrüchen bei Premier-League-Spielern. Erst vor wenigen Tagen hatten Diebe teure Uhren sowie Schmuck bei West-Ham-Verteidiger Kurt Zouma gestohlen. Vor gut einem Jahr flog Chelsea-Offensivspieler Raheem Sterling von der WM in Katar nach Hause, nachdem bei ihm eingebrochen worden war. Im Januar 2022 versteckte sich die Ehefrau von Victor Lindelöf mit ihren beiden Kindern vor Einbrechern in einem Badezimmer, während der Schwede mit Manchester United bei Brentford spielte. Kurz nach Weihnachten 2021 wurde João Cancelo, damals bei Manchester City, von vier Einbrechern im Gesicht verletzt.