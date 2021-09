Ehemaliger englischer Weltmeister Roger Hunt ist tot

Liverpool - Der englische Fußball-Weltmeister und Liverpool-Legende Roger Hunt ist tot. Der frühere Stürmerstar der Reds starb am Montagabend nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren, wie sein Ex-Club FC Liverpool mitteilte.

„Roger Hunt steht in seiner Bedeutung für die Geschichte des FC Liverpool an zweiter Stelle, so viel ist klar“, sagte Trainer Jürgen Klopp: „Es ist eine wirklich traurige Nachricht. Leider kommt es uns in diesem Moment zu häufig vor, dass wir uns von diesen Giganten unseres Vereins verabschieden.“

Hunt gewann mit den Liverpoolern, für die er von 1958 bis 1969 spielte, unter dem legendären Teammanager Bill Shankly zweimal die Meisterschaft und einmal den FA Cup. Mit 285 Toren in 492 Spielen war Hunt lange der erfolgreichste Torschütze des Premier-League-Vereins, bis er von Ian Rush 1992 überholt wurde. Hunts 244 Ligatreffer sind aber immer noch Clubrekord.

Zu Hunts größten Triumphen gehört der Sieg im WM-Finale 1966 gegen Deutschland im Londoner Wembley-Stadion. Zuvor war am 19. September mit Jimmy Greaves ein weiterer WM-Held von 1966 gestorben.