Dynamo Kiew kann weiter auf Europa hoffen

Lodz - Der ukrainische Fußball-Rekordmeister Dynamo Kiew kann weiter auf die Champions-League-Teilnahme hoffen. In dem wegen des Krieges im polnischen Lodz ausgetragenen Qualifikations-Hinspiel setzte sich Kiew mit 1:0 (1:0) gegen Sturm Graz aus Österreich durch.

Den einzigen Treffer der Partie erzielte Oleksander Karawajew (28. Minute). Das Rückspiel findet am Dienstag in Graz statt. Auf dem Weg in die Champions-League-Gruppenphase geht es dann mit dem Playoff weiter.