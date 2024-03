Diese Pleite könnte Folgen haben: Benfica geht beim großen Rivalen in Porto mit Trainer Schmidt unter.

Benfica-Trainer Roger Schmidt gerät nach einer heftigen Niederlage in Portugal schwer unter Druck. Im Clássico beim FC Porto verlor sein Team aus Lissabon am Sonntagabend mit 0:5 (0:2).

Porto - Trainer Roger Schmidt gerät nach einer heftigen Niederlage mit Benfica Lissabon in Portugal schwer unter Druck. Im Clássico beim FC Porto verlor Benfica mit 0:5 (0:2). Nach der zweiten Pflichtspielniederlage in Serie musste Benfica die Tabellenführung an Stadtrivale Sporting Lissabon abgeben.

Zweimal Galeno (20. Minute/44.), Wendell (55.), Pepe (75.) und Danny Namaso (90.) erzielten die Tore für Porto. Benfica-Kapitän Nicolas Otamendi (61.) sah zudem wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. Benfica liegt in der Tabelle nun einen Punkt hinter Sporting, das ein Spiel weniger absolviert hat.