Langsam nimmt die Trainingsgruppe von Julian Nagelsmann Formen an. Nach Torwart Manuel Neuer werden nun weitere EM-Stammspieler in Thüringen erwartet. Es kommen drei Meister und der Kapitän.

Blankenhain - Manuel Neuer kam schon am Abend. Nach der Nummer eins kann sich Julian Nagelsmann heute noch über die Ankunft von vier weiteren als Stammspielern für die Fußball-Europameisterschaft eingeplanten Profis freuen. Kapitän Ilkay Gündogan reist vom FC Barcelona zur Nationalmannschaft an und die drei Leverkusener Double-Sieger Florian Wirtz, Robert Andrich und Jonathan Tah werden ebenfalls in Blankenhain erwartet. Die EM-Vorbereitung nimmt damit weiter Fahrt auf.

Robert Andrich

Der „Worker“ kommt. Leverkusens Abräumer ließ sich nach dem Gewinn von Meistertitel und Pokal noch ein Tattoo mit den Trophäen auf die Wade stechen. Nagelsmann beförderte den 29-Jährigen nach dem Debüt im November zum Nebenmann von Toni Kroos. In dem robusten Sechser sieht der Bundestrainer den lange vermissten Abräumer, der auch vor großen Namen nicht kuscht, auch mal Reizpunkte setzt.

Jonathan Tah

Unter Bayer-Trainer Xabi Alonso machte der Innenverteidiger mit mächtiger Statur einen nicht für möglich gehaltenen Karriereschritt. Einst oft zu tapsig, ist Tah nun eine Konstante in der DFB-Abwehr - das kostete letztlich Mats Hummels den Stammplatz und das EM-Ticket. Die EM wird für den 28-Jährigen zur Reifeprüfung. 23 Länderspiele stehen in der Bilanz, keines davon bestritt er bei einem großen Turnier.

Florian Wirtz

Nagelsmanns „Zauberer“ konnte ein paar Tage Erholung nach dem Titel-Jubel mit Leverkusen gut gebrauchen. Die Saison war nicht nur erfolgreich, sondern auch lang und Kräfte zehrend für den 21-Jährigen. Zuletzt behinderte ihn ein Pferdekuss. Die Erwartungen der Fans an ihn wie an den noch angeschlagenen Jamal Musiala werden hoch sein. Wirbelt Wirtz, kann er zum großen Turnier-Helden werden.

Ilkay Gündogan

Der stille Kapitän ist an Bord. Drei Tage nach dem Saisonende mit Barcelona reist der 33-Jährige in Thüringen an. Er wird ein stiller Anführer sein, seine Autorität auf dem Platz demonstrieren. Die Führungsrolle schreiben viele eher Rückkehrer Toni Kroos, Thomas Müller oder Vorgänger Neuer zu. Immerhin dessen Binden-Ärger von Katar bleibt Gündogan erspart. Er wird mit dem Standard-Armband der UEFA bei der EM auflaufen.

Manuel Neuer

Der Magen-Darm-Infekt ist überwunden. Der Bayern-Schlussmann hat schon die erste Nacht im Blankenhainer Golfhotel verbracht. Und der 38-Jährige ist bereit für sein Comeback im Nationaltrikot am kommenden Montag gegen die Ukraine. Sein bislang letztes Länderspiel war das 4:2 gegen Costa Rica beim WM-K.o. in Katar. Nagelsmann hat ihn schon im März zur Nummer eins für die EM ernannt, daran rüttelt der Bundestrainer nicht.