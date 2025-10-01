Mit 17 wurde Julian Draxler Profi beim FC Schalke 04, mit 21 war er Weltmeister und spielte später in Paris an der Seite von Messi und Neymar. Inzwischen ist er in Katar aktiv - und glücklich.

Doha - Fußball-Profi Julian Draxler hat einen differenzierten Blick auf seine Karriere vom Weltmeister bis hin zum Wechsel in die katarische Liga. „Ich fand und finde meine Karriere absolut geil. Aber ich kann es schon verstehen, wenn Leute sagen: „So wie der damals angefangen hat, wäre vielleicht mehrdrin gewesen““, sagte der 32-Jahre alte ehemalige Profi des FC Schalke 04 der „Sport Bild“ und gestand: „Solche Gedanken hatte ich selbst auch schon.“ AmEnde komme er allerdings immer zum selben Schluss. „Es ist alles gut so, wie es gelaufen ist.“

Als Beispiel nannte er seinen Verbleib bei Paris Saint-Germain, obwohl der Club Neymar und Lionel Messi verpflichtete. Wäre er früher gegangen, „hätte ich meine heutige Frau nicht kennengelernt und meinen Sohn nicht bekommen“, sagte Draxler, der seit zwei Jahren bei Al-Ahli in Katar spielt. Auch der Wechsel aus Europa in die aufstrebende Liga sei gut für ihn. „Ich kann hier ein total normales Leben führen, was wohl auch an der Kultur in Katar liegt. Das klingt banal. Für mich war es anfangs aber sehr ungewohnt – und hat großen Spaß gemacht!“, sagte Draxler. Seinen Vertrag habe er auch deswegen bis 2028 verlängert, weil ein Wechsel kein Thema sei.