Die deutsche Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Mainz (dpa) - - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im ersten Spiel nach der WM-Pleite von Katar einen Sieg gefeiert. Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick gewann in Mainz das erste Testspiel des Jahres mit 2:0 (2:0) gegen Peru.

ter Stegen

Viele Ballkontakte für die neue Nummer eins - aber fast alle mit den Füßen. Der Neuer-Vertreter wird schon am Dienstag gegen Belgien sicher mehr zu tun bekommen.

Wolf

Ein früher Fehlpass brachte Flicks 10. Debütanten nicht aus dem Tritt. Der Dortmunder war aktiv und leitete mit guten Pässen viele Offensivaktionen ein. Gute Vorarbeit zum 2:0.

Ginter

Der Freiburger organisierte zuverlässig die Abwehr, unterband mit gutem Stellungsspiel den Aufbau der Peruaner. Flick kann sich auf ihn verlassen.

Schlotterbeck

Diesmal ohne Bock. Der BVB-Verteidiger überzeugte mit guter Spieleröffnung - wie mit dem langen Vertikalpass vor dem ersten Tor. Holte den Havertz-Elfer heraus.

Raum

Ein paar gute Flanken, mehr nicht. Auf der Problemposition links hinten bleibt er - auch mangels großer Konkurrenz - in der Pole Position.

Kimmich

Der Kapitän ging voran und zeigte im 75. Länderspiel eine reife Leistung. Sehr präsent in der Zentrale mit vielen Balleroberungen. Toller Chip-Ball auf Gnabry.

Can

Beim Comeback demonstrierte der BVB-Profi seine Qualitäten. Körperlichkeit. Robustheit. Leidenschaft. Technische Einlagen gingen beim 45-Minuten-Auftritt aber schief.

Wirtz

Nach langer Verletzungspause mit verhaltenem Startelf-Debüt im DFB-Trikot. Wird sein großes Potenzial noch mutiger zeigen müssen. Zur Pause für Götze raus.

Havertz

In der Form ein Schlüsselspieler für Flick. Bewegte sich geschickt in den freien Räumen, öffnete das Spiel mit klugen Pässen. Schönheitsfleck: Der verschossene Strafstoß.

Füllkrug

Was für ein cooler Mittelstürmer. Tore-Doppelpacker und Sieggarant. Der Bremer ist der Hoffnungsträger für den Neuanfang. Nach 75 Minuten unter großem Fan-Jubel raus.

Werner

Vergebene Großchancen, versprungene Bälle. Für den Leipziger lief das Comeback nach der verpassten WM unglücklich. Machte zur Halbzeit Platz für Gnabry.

Goretzka

Bei der Arbeitsteilung mit Can in der zweiten Halbzeit die deutlich elegantere Variante als Sechser. Dafür fehlte es dem Münchner an der gewohnten Dynamik.

Götze

Gleich nach der Einwechslung rüde von Cartagena gefoult. Berappelte sich schnell und zeigte seine Dribbel-Qualitäten. Ein entscheidender Pass gelang nicht.

Gnabry

Der Münchner musste mit blutender Nase behandelt werden. Dann mit viel Power unterwegs. Ein spektakulärer Seitfallzieher knallte an die Latte (60.).

Berisha

Der Augsburger kam in der Schlussviertelstunde für Füllkrug zu seinem Debüt. Seine Strafraum-Qualitäten konnte er nicht mehr demonstrieren. Nur eine Kopfballchance (90.).

Schade

Der junge England-Profi war beim Debüt gleich mit großem Einsatz unterwegs. Genau diesen Biss will Flick von den Junioren sehen.

Kehrer

Kam in den Schlussminuten für den am Oberschenkel bandagierten Schlotterbeck. Machte beim Kurzeinsatz hinten dicht.