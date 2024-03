Frankfurt/Main - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt auf Kontinuität und hat die im Sommer auslaufenden Verträge mit drei Nachwuchs-Trainern verlängert. Wie der Verband in Frankfurt/Main mitteilte, werden sowohl Christian Wörns als auch Hanno Balitsch und Michael Prus über die Saison hinaus die Geschicke der verschiedenen Juniorenteams leiten.

Der frühere Nationalspieler Wörns ist seit Sommer 2019 beim Verband. Aktuell ist er Cheftrainer der U19, mit der er Ende März in die EM-Qualifikation startet. Balitsch hat im vergangenen September den U17-Weltmeisterjahrgang in der U18 übernommen. Zuvor war der Ex-Profi bereits sieben Jahre als Co-Trainer verschiedener U-Teams im Einsatz. Prus ist seit nun fast acht Jahren Cheftrainer im DFB-Nachwuchs. Aktuell betreut er die U 17, mit der er ebenfalls in Kürze in der EM-Qualifikation spielt.

„Dass wir mit Christian, Hanno und Michael für mehrere Jahre verlängert haben, steht für unseren Plan der langfristigen Entwicklung unserer Talente“, sagte Kai Krüger, Abteilungsleiter-Sprecher der Junioren- und Juniorinnen-Nationalmannschaften beim DFB.