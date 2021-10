DFB verabschiedet Löw und Köpke im November

Hamburg - Der langjährige Fußball-Bundestrainer Joachim Löw soll beim letzten Heimländerspiel des Jahres am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein offiziell verabschiedet werden. Das kündigte DFB-Direktor Oliver Bierhoff in Hamburg an.

„Jogi“ werde dann „offiziell und im kleinen Kreis verabschiedet“, sagte Bierhoff. Neben dem 61 Jahre alten Löw wird vor dem Heimspiel gegen Liechtenstein dann auch Bundestorwarttrainer Andreas Köpke (59) für seine Verdienste um das Nationalteam vom Verband geehrt.

Löw und Köpke arbeiteten 17 Jahre für den Deutschen Fußball-Bund. Gemeinsamer Höhepunkt war der WM-Titelgewinn 2014 in Brasilien. Löw hatte nach der Heim-WM 2006 Jürgen Klinsmann als Bundestrainer abgelöst. Zuvor war er zwei Jahre lang Klinsmanns Assistent.

Löws Verabschiedung war anfangs schon bei den ersten Länderspielen nach der Europameisterschaft im vergangenen Monat geplant. Sie wurde dann auch auf Wunsch von Löw auf den Jahresabschluss verschoben.