DFB-Team in FIFA-Weltrangliste weiter auf Rang 15

Zürich - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht in der Weltrangliste des Weltverbandes FIFA unverändert auf Rang 15. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Ranking hervor.

Diesen Platz hatte das Team von Bundestrainer Hansi Flick auch schon bei der vergangenen Erhebung Ende Juni belegt. Seither hat die DFB-Elf keine Spiele bestritten. Im Juni hatte Deutschland in drei Testspielen gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) enttäuscht.

Auch an der Spitze bleibt alles beim Alten: Weltmeister Argentinien führt das Ranking vor dem WM-Zweiten Frankreich und Rekordweltmeister Brasilien an. Die größte Verbesserung in den Top 15 schaffte Mexiko, das sich nach dem neunten Gewinn des Gold Cups um zwei Positionen von Rang 14 auf Rang zwölf schob. Mexiko ist im Oktober Testspielgegner der Deutschen. Bis zur Heim-EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) hat das DFB-Team keine Pflichtspiele mehr zu bestreiten, die einen größeren Einfluss auf die Rangliste haben.