Präsidenten-Wahl am Freitag: Ist der DFB bereit für die Erneuerung?

Erstmals in der Geschichte des DFB stellen sich an diesem Freitag zwei Kandidaten zur Wahl des Präsidenten. Wer Favorit ist und welche Kritik es vorab gibt.

Frankfurt (Main)/Bonn/MZ - Auf dem UN-Campus in Bonn werden recht viele gute Dinge bewirkt. Eine Dependance der Vereinten Nationen gibt hier nach eigener Darstellung „Antworten und Wege für eine nachhaltige Zukunft auf unserem Planeten“. Wenn nun der krisengeplagte Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit seinen 262 Delegierten ins World Conference Center zieht, steht zwar nicht gleich die Weltrettung, aber auch eine wichtige Zukunftsfrage an: Wer soll den größten deutschen Einzelsportverband aus der Krise in Endlosschleife führen?