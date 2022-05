Es kommt zum Wiedersehen: Der 1. FC Magdeburg trifft wie 2016 in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Eintracht Frankfurt. Weniger Losglück hatte Wernigerode

Luca Schuler (l.) und der 1. FC Magdeburg erwarten in der ersten Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

Dortmund - Der SC Freiburg hat in der abgelaufenen Saison gezeigt, wie der Einzug von Runde zu Runde bis hin ins Endspiel des DFB-Pokals eine Mannschaft beflügelt – auch wenn sie dann im Elfmeterschießen gegen RB Leipzig verlor. Ins Finale der neuen Saison wollen natürlich die Topteams aus der Bundesliga, aber auch die vermeintlich kleineren Vereine können in diesem Wettbewerb aufblühen, für Überraschungen sorgen und die höherklassigen Klubs an den Rand des Ausscheidens bringen.