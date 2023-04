Düsseldorf - HSV-Trainer Tim Walter muss nach seiner angedeuteten abfälligen Geste im Zweitliga-Spiel bei Fortuna Düsseldorf keine weiteren Konsequenzen fürchten.

„Der Kontrollausschuss wird nach aktuellem Stand kein Ermittlungsverfahren gegen den Hamburger Trainer Tim Walter einleiten“, teilte der DFB auf Anfrage mit. Angesprochen darauf, was er zu der Bewegung sagen könne, hatte der 47 Jahre alte Coach des Hamburger SV der ARD-„Sportschau“ ausweichend geantwortet: „Überhaupt gar nichts. Die wissen schon, dass man andere Menschen auch gut behandeln sollte.“

Walter hatte sich nach dem 2:2 seiner Mannschaft in Düsseldorf am Freitagabend mit der linken Hand in die rechte Armbeuge geschlagen, die Bewegung abgebrochen und sich dann mit der rechten Hand über sein Haar gestrichen. Das Video zu dieser Szene wurde in sozialen Netzwerken häufig diskutiert.