Wolfsburg - Der neue Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan ist vor dem Länderspiel gegen Japan als Deutschlands „Fußballer des Jahres“ ausgezeichnet worden.

Die Ehrung im Wolfsburger Stadion wurde von „Kicker“-Chefredakteur Jörg Jakob vorgenommen. Der 32-jährige Gündogan hatte bei der von dem Fachmagazin durchgeführten Wahl die meisten Stimmen der Sportjournalisten erhalten.

Der Mittelfeldspieler hatte in der vergangenen Saison mit Manchester City als Kapitän das Triple gewonnen, also die Champions League sowie Meisterschaft und Pokal in England. Im Sommer ist der ehemalige Bundesliga-Profi zum FC Barcelona gewechselt. Bundestrainer Hansi Flick hatte Gündogan am Freitag zu seinem aktuellen Kapitän ernannt.