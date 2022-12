DFB ins Risiko: Bei Flick soll es besser laufen als mit Löw

Frankfurt/Main - Auf Hansi Flick wartet ein Jahr der Bewährung. Der DFB geht trotz schlechter Erfahrungen erneut das Risiko ein, einem Bundestrainer nach einem frühen WM-Scheitern die Fußball-Nationalmannschaft weiterhin anzuvertrauen - und das diesmal sogar auf dem Weg zu einem besonders wichtigen Heimturnier.

„Wir haben einiges gutzumachen“, weiß Flick, der nach dem WM-Flop in Katar im neuen Jahr von Anfang an unter spezieller Beobachtung stehen wird. Wen nominiert der 57-Jährige für die ersten Länderspiele Ende März? Und wie will er die Fans wieder für die DFB-Auswahl begeistern? Ernennt er nach dem langfristigen Ausfall von Torwart Manuel Neuer wegen eines Unterschenkelbruchs einen neuen Kapitän?

Flick hat die Europameisterschaft im eigenen Land zu seinem neuen „Projekt“ erklärt. Er äußerte sich in diversen Interviews vor Weihnachten kämpferisch. „Es ist für mich eine Herausforderung, die EM zu einem guten Ende zu bringen“, sagte er.

Vor vier Jahren durfte auch Joachim Löw nach dem historischen Vorrunden-Aus als Titelverteidiger bei der WM-Endrunde in Russland weitermachen. Die großen Verdienste sprachen seinerzeit für den Weltmeister-Coach von 2014. Löw konnte das DFB-Team jedoch nicht mehr auf Erfolgskurs bringen. Nach dem frühzeitigen Achtelfinal-K.o. bei der EM 2021 war endgültig Schluss - im Nachhinein zu spät.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf glaubt bei Flick an einen anderen Ausgang. „Wir sind von seinem Führungsstil, seiner Vorstellung vom Fußball, seiner Leidenschaft und positiven Energie für eine erfolgreiche Europameisterschaft absolut überzeugt“, äußerte Neuendorf zu Weihnachten. Er wünscht sich zum Turnierstart in anderthalb Jahren „eine junge, begeisternde und hoffentlich erfolgreiche Mannschaft“.

Erst einmal schleppen der Verband und Flick zahlreiche offene Fragen mit ins neue Jahr. Der Expertenkreis um Bayern-Chef Oliver Kahn sucht noch den Nachfolger für DFB-Direktor Oliver Bierhoff, der nach dem frühen Scheitern in Katar persönliche Konsequenzen zog.

Komplett offen ist auch der Spielplan der Nationalmannschaft für 2023. Deutschland ist als Gastgeber automatisch für die Heim-EM qualifiziert und bestreitet bis zum Turnier ausschließlich Testspiele. Die Gegner-Suche ist nicht einfach. „Wir Trainer haben gewisse Wünsche. Jetzt gucken wir, ob sie erfüllbar sind“, hatte Flick jüngst der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Vollzug meldete der DFB seitdem nicht.