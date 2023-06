Offenbach - Lena Oberdorf fehlt im vorletzten Testspiel der deutschen Fußballerinnen vor der Weltmeisterschaft.

Die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom VfL Wolfsburg ist wegen eines Infekts im Trainingslager in Herzogenaurach geblieben und nicht beim Länderspiel der Vize-Europameisterinnen am Samstag (18.15 Uhr/ZDF) gegen Vietnam in Offenbach dabei.

Oberdorf gehört zur Stammelf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die DFB-Spielerinnen bereiten sich derzeit in Herzogenaurach auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vor. Letzter Gegner vor dem Turnier ist Sambia am 7. Juli (20.30 Uhr/ARD) in Fürth. Es ist der vorletzte Test vor der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August).