Berlin - Die deutschen Fußballerinnen müssen im Länderspiel gegen Australien ohne Sara Däbritz (Olympique Lyon) und Sydney Lohmann (FC Bayern München) auskommen. Däbritz verlässt aufgrund einer muskulären Verletzung vorzeitig die deutsche Nationalmannschaft, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Lohmann plagen Kniebeschwerden, sie reist ebenfalls ab.

Bundestrainer Christian Wück nominierte für die Partie am Montag (ab 18.10 Uhr/live im ZDF) in Duisburg, bei der die langjährige Kapitänin Alexandra Popp in ihrem 145. und letzten Länderspiel ihre Nationalteam-Karriere beenden wird, Lina Magull von Inter Mailand nach. Sie wird am Sonntag in Düsseldorf zum DFB-Team stoßen. Die Frankfurterin Laura Freigang, die am Dienstag aufgrund einer Erkältung abgereist war, ist immer noch nicht fit und kehrt deshalb nicht in den Kader zurück.

Neu-Bundestrainer Wück hatte Freitagabend mit dem 4:3 (3:2)-Sieg im Testspiel gegen England im Wembley-Stadion ein perfektes Debüt gefeiert. Dort hatte Sara Däbritz (72./Foulelfmeter) das vierte Tor der deutschen Frauen erzielt.