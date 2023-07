Martina Voss-Tecklenburg schickt in Chantal Hagel (l) in die Startelf gegen Kolumbien.

Sydney - Mit Chantal Hagel für die verletzte Felicitas Rauch gehen die deutschen Fußballerinnen bei der Weltmeisterschaft in das Spiel gegen Kolumbien.

Die 25-Jährige besetzt in Sydney die Linksverteidiger-Position. Stammkraft Rauch (beide VfL Wolfsburg) hatte im Training am Freitag eine Stauchung des Knies erlitten und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Wie erwartet steht auch Lena Oberdorf in der Startelf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für die zweite Vorrundenpartie gegen den Südamerika-Vizemeister.

Leupolz auf der Bank

Die Mittelfeld-Abräumerin hatte beim 6:0 zum Auftakt gegen Marokko wegen einer Muskelblessur im Oberschenkel noch gefehlt und war von den DFB-Verantwortlichen sehnlichst zurückerwartet worden. Für die 21-Jährige muss Chelsea-Profi Melanie Leupolz auf die Bank. Dort sitzt erneut auch Oberdorfs Wolfsburger Clubkollegin und Abwehrchefin Marina Hegering. Sie war mit einer Fersenprellung nach Australien gereist. In der Innenverteidigung läuft für sie erneut die Frankfurterin Sara Doorsoun auf.

Nach dem überraschenden 1:0 Marokkos gegen Südkorea am Nachmittag (Ortszeit) in Adelaide kann sich das deutsche Team mit einem Erfolg gegen Kolumbien schon vor der letzten Vorrunden-Begegnung fürs Achtelfinale qualifizieren. Zum Abschluss der Gruppe H geht es für die DFB-Frauen am Donnerstag in Brisbane gegen Südkorea.