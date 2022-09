DFB-Frauen freuen sich auf Premierenauftritt im neuen Trikot

Bursa - Deutschlands Fußball-Frauen freuen sich auf ihren Premierenauftritt im neuen DFB-Dress.

„Das ist ein sehr, sehr schönes Trikot. Darin werden wir richtig gut aussehen“, sagte Abwehrspielerin Sara Doorsoun vor dem WM-Qualifikationsspiel in der Türkei am Samstag (14.45 Uhr/ZDF). Es sei ein „schönes Zeichen, dass sowohl die Frauen wie auch die Männer in der nächsten Zeit das gleiche Trikot tragen.“ Der Deutsche Fußball-Bund hatte das einheitliche Dress für alle deutschen Nationalteams zu Wochenbeginn vorgestellt.

Mit einem Sieg in der Partie in Bursa kann das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland vorzeitig perfekt machen. „Wir gehen die Aufgabe mit ganz viel Spielfreude an und wollen es hier regeln“, sagte Voss-Tecklenburg am Freitag.

Mit 21 Punkten führt der EM-Zweite die Gruppe H vor Serbien (18) an und benötigt dank des gewonnenen Direktvergleichs gegen den Verfolger nur noch einen Sieg aus den letzten beiden Gruppenspielen. Zum Abschluss trifft die DFB-Auswahl am kommenden Dienstag in Plowdiw auf Bulgarien.