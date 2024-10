Bundestrainer Julian Nagelsmann muss nach dem Sieg in Bosnien-Herzegowina auf einen weiteren Spieler verzichten. Die DFB-Auswahl war ohnehin schon ersatzgeschwächt in die Länderspielphase gestartet.

Zenica - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Klassiker gegen die Niederlande am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in München auf den Stuttgarter Chris Führich verzichten. Beim 26-Jährigen, der beim 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina in Zenica erst in der Schlussphase eingewechselt wurde, besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss. Das sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei RTL. Angeschlagen ist auch Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic, der wegen Knieproblemen gegen Bosnien nicht zum Einsatz kam.

„Pavlo hat eine kleine Knieprellung“, sagte Nagelsmann. Der 20-Jährige wäre in Bosnien „unter Umständen“ ein Kandidat für die Startelf gewesen, fügte der Bundestrainer an. Pavlovic hatte das Aufwärmprogramm angeschlagen abgebrochen.

Nagelsmann hatte in Zenica auf mehrere Stammkräfte verzichten müssen, in der Offensive fehlten Kai Havertz, Jamal Musiala und Niclas Füllkrug.