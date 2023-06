Frankfurt/Main - Die Deutsche Fußball Liga wird vom Europa-Verband für ihre herausragenden Beiträge zum Fußball auf und neben dem Platz mit dem erstmals vergebenen UEFA FootbALL Award ausgezeichnet.

Die Ehrung findet im Rahmen eines internationalen Forums am Mittwoch und Donnerstag in Frankfurt am Main statt, teilte die UEFA am Dienstag mit. Weitere Preisträger sind der belgische Fußballverband, der englische Topclub FC Arsenal und der frühere französische Nationalspieler Lilian Thuram.

Die DFL erhält die Auszeichnung für ihren kontinuierlichen Kampf gegen Diskriminierung und für ihre Aktivitäten gegen Rassismus. In der vergangenen Saison hatte die DFL gemeinsam mit den 36 Erst- und Zweitligisten mit mehreren Aktionen zwischen dem 20. März und dem 2. April ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Rassendiskriminierung gesetzt.

Zudem haben die Bundesliga und die 2. Liga als erste große Profifußballligen verbindliche Nachhaltigkeitskriterien in ihre Lizenzierungsordnung aufgenommen. Die Kriterien kamen erstmals im Lizenzierungsverfahren der Saison 2023/24 zur Anwendung.