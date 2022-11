Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Am zweiten Tag der Fußball-WM in Katar greifen die hoch gehandelten Teams aus England und den Niederlanden ein. Stürmerstar Bale spielt mit seinem Heimatland Wales gegen seine Wahlheimat USA.

Doha - Nach dem holprigen Auftakt im wenig aufregenden Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador (0:2) geben die Ansetzungen des zweiten WM-Tages Hoffnung auf mehr Spektakel.

Den Auftakt macht um 14.00 Uhr Mitfavorit England, der im Duell gegen Außenseiter Iran unbedingt mit einem Sieg starten und ein Achtungszeichen an die großen Titelkonkurrenten senden will. Im zweiten Duell der Gruppe B stehen sich am Abend (20.00 Uhr) die USA und Wales gegenüber. Dazwischen (17.00 Uhr) peilen die unter Bondscoach Louis van Gaal wiedererstarkten Niederländer zum Start der Gruppe A gegen Afrikameister Senegal drei Punkte an. Alle drei Partien sind im ZDF und bei MagentaTV zu sehen.

England-Spiel im Fokus

Das größte Augenmerk liegt sicherlich auf dem England-Spiel - und das nicht nur aus sportlicher Sicht. Stürmerstar Harry Kane hatte angekündigt, die Three Lions im Chalifa International Stadion von Al-Rajjan mit der mehrfarbigen One-Love-Kapitänsbinde aufs Feld führen zu wollen. Das könnte eine Strafe nach sich ziehen, da der Fußball-Weltverband FIFA das Stück Stoff mit einem bunten Herzen, das für Vielfalt stehen soll, und der Aufschrift „One Love“ weiterhin nicht offiziell akzeptiert.

Manuel Neuer wird genau verfolgen, ob und wie Kane oder gar das ganze Team oder der Verband anschließend bestraft wird. Der deutsche Nationalmannschaftskapitän will sich im Spiel am Mittwoch (14.00 Uhr) gegen Japan der Aktion von ursprünglich zehn europäischen Verbänden anschließen. Katar steht unter anderem wegen der Missachtung von Menschenrechtsstandards in der Kritik.

Fest steht bereits, dass Englands Nationalspieler wie schon bei der EM vor anderthalb Jahren vor den WM-Spielen auf dem Rasen niederknien werden. „Wir haben darüber diskutiert und wir fühlen, dass wir es machen sollten. Dafür stehen wir als Team“, sagte Trainer Gareth Southgate über das Symbol gegen Rassismus.

Sportlich steht England im Al-Thumama Stadion von Doha ebenfalls unter Beobachtung. In diesem Jahr gelang kaum etwas, vor allem Southgate steht in der Kritik. Doch Kane nahm seinen Trainer vor dem ersten WM-Spiel in Schutz: „Gareth war unglaublich für uns als Spieler. Die Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 2018 und der Europameisterschaft im vergangenen Jahr sprechen für sich.“ England war bei der WM 2018 Vierter geworden und stand bei der EM im Vorjahr im Finale. Kein anderes europäisches Team hatte bei beiden Turnieren die Runde der letzten Vier erreicht.

Van Gaal will es noch einmal wissen

Die Niederländer gehen derweil selbstbewusst in ihr erstes WM-Spiel seit mehr als acht Jahren. „Wir können Weltmeister werden“, sagte van Gaal. Der 71-Jährige, der im April seine Prostatakrebserkrankung öffentlich gemacht hatte, möchte seine vermutlich letzte WM mit dem größtmöglichen Erfolg abschließen. Die Elftal muss auf ihren verletzten Stürmer Memphis Depay verzichten, doch der Ausfall von Bayern-Profi Sadio Mané bei Senegal dürfte schwerer wiegen. „Das erste Spiel ist immer das wichtigste des Turniers“, sagte van Gaal, „es bestimmt den Takt für den Rest des Turniers“.

Ähnliches gilt für das Spiel Wales gegen die USA, das auf dem Papier keinen klaren Favoriten aufweist. Bei den Walisern ist Stürmerstar Gareth Bale auch mit 33 Jahren noch immer der Schlüsselspieler. Im ersten WM-Spiel seines Heimatlandes seit 64 Jahren trifft Bale im Ahmad bin Ali Stadion in Al-Rajjan ausgerechnet auf seine Wahlheimat USA. Erst kürzlich hatte er seinem Club Los Angeles FC zur Meisterschaft in der Major League Soccer verholfen.