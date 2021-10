Crystal-Palace-Profi klagt über rassistische Anfeindungen

Manchester - Stürmer Wilfried Zaha von Premier-League-Club Crystal Palace hat nach dem Sieg seines Teams bei Manchester City (2:0) über rassistische Anfeindungen berichtet.

Der 28-Jährige, der in Manchester das Tor zum 1:0 für Palace geschossen hatte, machte bei Instagram mehrere rassistische Nachrichten öffentlich, die er von Nutzern der Online-Plattform erhalten hatte.

Es gehe ihm nicht darum, Sympathiebekundungen oder Mitgefühl zu bekommen, betonte Zaha. „Diese Nachricht ist nicht dazu da, dass ich eine Million Mitteilungen bekomme“, schrieb er. „Ich bin nicht hier für diesen ganzen Nonsens, der veranstaltet wird, ohne das tatsächliche Problem zu lösen.“

Der ivorische Nationalspieler hatte sich mehrfach gegen den symbolischen Kniefall vor Fußballspielen und „Black Lives Matter“-Schriftzüge auf den Trikots ausgesprochen und gesagt, er empfinde das als „erniedrigend“ und als „bedeutungslose Scharade“.

Als erster Spieler hatte Zaha am Samstag sein 50. Premier-League-Tor für Crystal Palace geschossen. Nach einem taktischen Foul an Zaha flog Citys Aymeric Laporte mit einer Roten Karte vom Platz und musste die zweite Halbzeit in Unterzahl spielen.

„Mich stören die Beleidigungen nicht, das gehört heute zu meinem Job dazu, auch wenn das keine Entschuldigung ist“, schrieb Zaha, „aber meine Hautfarbe wird immer das wahre Problem bleiben, das ist in Ordnung, denn ich werde immer schwarz und stolz sein.“