Corona-Tests: KSC gegen Darmstadt kann stattfinden

Darmstadt - Das Fußball-Zweitligaspiel zwischen dem Karlsruher SC und Darmstadt 98 kann an diesem Freitag (18.30 Uhr) wie geplant stattfinden.

Wie die Darmstädter mitteilten, ist kein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Somit können die Lilien genügend Spieler für die Partie aufbieten.

Nach drei Corona- und zusätzlich fünf Quarantänefällen in der vergangenen Woche waren am Vortag erneut vier Darmstädter Spieler positiv auf das Virus getestet worden. Deshalb hatten die Hessen zunächst eine Absetzung des Zweitligaspiels angestrebt, da sie die Wettbewerbsgleichheit in Frage stellen.

Bereits zum Saisonauftakt gegen Jahn Regenburg (0:2) musste der neue Coach Torsten Lieberknecht den Kader mit Nachwuchskräften auffüllen. Dies ist nun auch in Karlsruhe nötig. Lieberknecht sprach daher von einer „brutalen Situation“ für sein Team und hofft, dass diese die Mannschaft auf lange Sicht als Gruppe stark machen werde.