Corona-Fall: Schalke geht in Quarantäne-Trainingslager

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat sich wenige Tage vor dem Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga nach einem Corona-Fall im Kader in ein freiwilliges Quarantäne-Trainingslager begeben.

Wie der Bundesliga-Absteiger am Dienstag mitteilte, sollen damit „mögliche Infektionsketten“ verhindert „und auch die Familien der Spieler und Staff-Mitarbeiter“ geschützt werden. Die Austragung der Auftaktpartie gegen den Hamburger SV am Freitag (20.30 Uhr) sei aber „aktuell nicht gefährdet“.

Die Auswertung des PCR-Tests bestätigte den positiven Befund des Schnelltestes am Vortag bei einem namentlich nicht genannten Spieler. Er bleibt deshalb in häuslicher Isolation. Das Training der Mannschaft am Montagnachmittag war kurzfristig abgesagt worden. Das weitere Vorgehen soll mit dem Gesundheitsamt Gelsenkirchen abgestimmt werden.