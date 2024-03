München - Kingsley Coman und Noussair Mazraoui haben die nächsten Schritte zum Comeback beim FC Bayern München gemacht. Zum Start in die Woche legten sie wie Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting eine Extra-Schicht ein. Das Bayern-Quartett nutzte die Einheit für eine laut Vereinsangaben „intensive individuelle Einheit mit vielen Sprints und hohem Tempo“.

Nach dem 5:2-Erfolg am vergangenen Samstag in Darmstadt hatte Chefcoach Thomas Tuchel seiner Mannschaft zunächst zwei Tage freigegeben. Im Laufe der Woche stehen für die während der Nationalmannschaftsunterbrechung in München verbliebenen Profis dann noch drei Trainingseinheiten an. Ihr nächstes Pflichtspiel bestreiten die Bayern am 30. März gegen Borussia Dortmund in der Allianz Arena.

Offensiv-Akteur Coman hatte Ende Januar im Spiel gegen den FC Augsburg einen Innenbandriss im linken Knie erlitten und war seitdem ausgefallen. Rechtsverteidiger Mazraoui war seit Mitte Februar durch einen Faserriss gestoppt worden. Gnabry hatte kürzlich sein Comeback gegeben. Er kam wie Choupo-Moting auch gegen Darmstadt zum Einsatz.