Berlin - Niko Kovac hofft auf die Rückkehr von Stammtorwart Koen Casteels für das Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern.

„Wir gehen davon aus, dass wir den Koen hinkriegen bis zum Wochenende“, sagte der Trainer des VfL Wolfsburg nach dem Aus im DFB-Pokal in Berlin. Die Niedersachsen hatten mit 1:2 beim 1. FC Union verloren, Casteels war nicht dabei gewesen.

Für den 30 Jahre alten Belgier war Pavao Pervan ins Tor gekommen. Der 35 Jahre alte Österreicher hatte bis dahin in dieser Saison noch kein Pflichtspiel bestritten.

„Koen ist erkältet, er hat auch Fieber. Wir wollten und konnten kein Risiko eingehen“, erklärte Kovac. Mit Blick auf die Partie an diesem Sonntag in Wolfsburg gegen den deutschen Rekordmeister betonte Kovac dann auch noch, dass man bei einem Infekt nie hundertprozentig sagen könne, was in vier, fünf Tagen sei. „Da müssen wir noch ein bisschen geduldig sein.“