Ist mit dem BVB in Frankfurt gefordert: Edin Terzic.

Dortmund - Ein Einsatz der drei angeschlagenen Akteure Emre Can, Julian Brandt und Julian Ryerson im Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist weiter ungewiss.

Trainer Edin Terzic wollte das Abschlusstraining abwarten, um zu entscheiden, wer von den drei Leistungsträgern mit nach Frankfurt reisen kann. Alle drei seien aber auf dem Weg der Besserung, sagte Terzic am Samstag. Brandt musste zuletzt wegen einer Wadenverletzung pausieren, Ryerson fehlte krankheitsbedingt. Kapitän Can verletzte sich zudem beim 1:0 in der Champions League bei Newcastle United kurz vor der Halbzeit.

Für Can könnte wieder Salih Özcan auflaufen, der seine Sache in Newcastle nach der Einwechslung gut gemacht hatte. „Salih ist jemand, der verdient gehabt hätte, öfter und mehr zu spielen. Er hat sich richtig reingebissen in die Saison“, lobte Terzic.

In Frankfurt will der BVB seine Erfolgsserie fortsetzen. Zuletzt gab es fünf Siege und ein Unentschieden. Ein Sieg wäre der passende Rahmen, meinte Terzic mit Blick auf das 1909. Bundesliga-Spiel in der Geschichte des im Jahr 1909 gegründeten Vereins.