Dortmund - Eine baldige Rückkehr von Jadon Sancho zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist laut BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl derzeit „überhaupt kein Thema“.

Aktuell gebe es keinen Kontakt zum Berater des englischen Mittelfeldspielers, versicherte Kehl beim TV-Sender Sky. „Ich habe mich selber ein bisschen gewundert. Wir haben genug Optionen, im Moment haben wir einen vollen Kader“, sagte der 43-Jährige zu den hartnäckigen Gerüchten um Sancho.

Abgang bei Manchester wahrscheinlich

Der frühere BVB-Profi ist bei Manchester United nach seiner Kritik an Trainer Erik ten Hag in Ungnade gefallen und könnte den englischen Fußball-Rekordmeister womöglich im Winter verlassen. Angeblich haben mehrere Bundesligisten Interesse an einer Verpflichtung signalisiert, Sancho selbst soll aber Medienberichten zufolge eine Rückkehr nach Dortmund favorisieren.

Der 23-Jährige spielte von 2017 bis 2021 beim BVB und wurde dort auch zum englischen Nationalspieler. Für eine Ablöse von mindestens 85 Millionen Euro wechselte er zu Man United und hat dort noch einen Vertrag bis Mitte 2026.