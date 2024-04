In der Champions League zeigt der BVB in dieser Saison ein besseres Gesicht als in der Bundesliga. Im Viertelfinale gegen Atlético Madrid erwartet der Bundesliga-Fünfte ein Duell auf Augenhöhe.

Madrid - Borussia Dortmund muss auch im ersten Viertelfinal-Duell in der Champions League gegen Atlético Madrid auf Donyell Malen verzichten. Der niederländische Angreifer trat am Dienstagvormittag nicht mit seinen Teamkameraden die Reise in die spanische Hauptstadt an und fehlt im Aufgebot für die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

„Für ihn hat es leider nicht gereicht“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Dortmunder Flughafen. Malen hatte dem BVB bereits in den vergangenen beiden Bundesligaspielen gegen den FC Bayern München (2:0) und den VfB Stuttgart (0:1) wegen einer Muskelverletzung gefehlt.

Der Bundesliga-Fünfte will sich im Estadio Metropolitano dennoch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel sechs Tage später in Dortmund verschaffen. Den Kampf um den ersten Halbfinaleinzug der Dortmunder in der europäischen Königsklasse seit 2013 geht Kehl mit Zuversicht an: „Es kribbelt und wir freuen uns auf die Aufgabe.“