BVB gewinnt ersten Test auf Asien-Tour: 7:2 in Singapur

Donyell Malen (r) war der beste Borusse beim Test in Singapur.

Singapur - Borussia Dortmund hat das erste Testspiel während der Asien-Tour mühelos gewonnen. Auch ohne zahlreiche WM-Teilnehmer und verletzte Profis setzte sich der Fußball-Bundesligist mit 7:2 (3:0) bei den Lion City Sailors in Singapur durch. Auffälligster Spieler vor 6000 Zuschauern war Donyell Malen.

Beim 1:0 in der 32. Minute beförderte Gegenspieler Amirul Adli (31.) eine Flanke des Niederländers ins eigene Tor, beim 2:0 (34.) und 3:0 (45.) war der BVB-Angreifer aus kurzer Distanz zur Stelle. Die restlichen Dortmunder Tore erzielten zweimal Samuel Bamba (65./72.), Julian Rijkhoff (85.) und Justin Njinmah (86.). Für den Gastgeber trafen Gabriel Quak (67.) und Faris Ramli (90.+1).

BVB-Coach Edin Terzic nutzte die Chance, möglichst vielen Profis Spielpraxis zu gewähren und nahm allein in der Halbzeit neun und im weiteren Spielverlauf weitere Wechsel vor. Nicht zum Einsatz kamen die angeschlagenen Führungsspieler Marco Reus und Mats Hummels.

Die Partie in Singapur war das erste von insgesamt drei Testspielen während der zehntägigen Asientour der Borussia. Es folgen weitere Auftritte gegen die Johor Southern Tigers (28. November) in Malaysia und die Nationalmannschaft Vietnams (30. November) in Hanoi.