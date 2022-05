BVB geht mit voller Konzentration in Saison-Finale

Dortmund - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht trotz der bereits gesicherten Vizemeisterschaft ambitioniert in sein letztes Saisonspiel gegen Hertha BSC.

„Es wird keine Geschenke in irgendeiner Form geben. In der Bundesliga geht es noch um Plätze“, sagte BVB-Coach Marco Rose vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem vom Abstieg bedrohten Tabellen-15. aus Berlin. Bei einer Niederlage in Dortmund und einem Sieg der drei Zähler schlechteren Stuttgarter gegen Köln müsste das Team von Trainer Felix Magath aufgrund der schlechteren Tordifferenz in die Relegation.

Rose erwartet von seinen Profis eine „gute und konzentrierte Leistung. Es ist natürlich noch mal wichtig, ein Zeichen zu setzen und alles rauszufeuern. Wir wollen unser letztes Heimspiel gewinnen.“ Dass vor dem Anpfiff verdiente Dortmunder wie Sportdirektor Michael Zorc oder Marcel Schmelzer verabschiedet werden, soll die Konzentration seines Teams nicht stören. „Diese Abschiede werden speziell. Aber in erster Linie ist es ein Punktspiel - und zwar kein unwichtiges“, sagte Rose.

Obwohl die Rekonvaleszenten Mateu Morey, Thomas Meunier und Mahmoud Dahoud in dieser Woche in das Teamtraining zurückkehrten, sind sie keine Option für den Kader.