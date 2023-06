Frankfurt/Main - Bundestrainer Hansi Flick erwartet Manuel Neuer bei seiner Rückkehr wieder auf einem Top-Level.

„Ich bin überzeugt davon, dass er, wenn er wieder fit ist, zurück auf sein altes Niveau kommen wird“, sagte Flick in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München arbeitet nach seinem Beinbruch in der Reha an seinem Comeback. „Bei Manu läuft es gut. Wir haben uns in München beim Spiel Bayern gegen Leipzig kurz getroffen. Er ist jetzt schon ein bisschen früher dran als ursprünglich erwartet“, berichtete Flick (58).

Auf der Torwartposition „die allerwenigsten Probleme“

Dass der 37-jährige Neuer automatisch auch wieder Nummer eins und DFB-Kapitän wird, sei aber nicht automatisch klar. „Das werden wir entscheiden, wenn es so weit ist. Manuel Neuer hat das Torwartspiel in weit über zehn Jahren geprägt. Er ist als Torwart eine Ausnahme, genauso als Mensch“, sagte Flick und ergänzte: „Er muss aber – und das weiß er – seine Leistung zeigen. Auf der Torwartposition haben wir jedenfalls die allerwenigsten Probleme.“ Nach dem Ausfall Neuers ist Marc-André ter Stegen (31) vom FC Barcelona die Nummer eins im DFB-Tor.