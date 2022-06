Bulgarische Fußball-Auswahl in Unfall verwickelt

Berlin - Die bulgarische Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Anreise zum Nations-League-Spiel in Georgien in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden.

Dabei erlitt Mittelfeldspieler Todor Nedelew (29) ein Schädel-Hirn-Trauma, infolge dessen er operiert werden musste. Wie der bulgarische Verband mitteilte, sei der Eingriff erfolgreich verlaufen. Nedelew, der von 2014 bis 2016 beim FSV Mainz 05 spielte, werde weiter im Krankenhaus versorgt. Über seinen Zustand werde man zeitnah informieren. Allen anderen Unfallbeteiligten gehe es gut.

Der Unfall der Bulgaren ereignete sich am Freitag nach ihrer Ankunft in Georgiens Hauptstadt Tiflis, wo sie am Sonntag (18.00 Uhr) ihr viertes Gruppenspiel bestreiten. Auf dem Weg zum Teamhotel habe der Fahrer des ersten der beiden Busse die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, was zu dem schweren Unfall führte. Nach der Kollision wurde Nedelew in ein örtliches Krankenhaus transportiert.

Bulgarien hat bisher zwei Remis geholt und das Hinspiel zu Hause gegen den noch verlustpunktfreien Tabellenführer Georgien mit 2:5 verloren.