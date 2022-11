Brasilien trainiert erstmals in Katar - Alle Spieler dabei

Die Brasilianer um Neymar trainierten erstmals in Doha.

Doha - Rekord-Weltmeister Brasilien hat sein erstes Training in Katar mit allen 26 Spielern bestreiten können.

Nach ihrer Ankunft einen Tag zuvor trainierten die Brasilianer am Nachmittag erstmals in Doha. Auch der zuletzt leicht angeschlagene Verteidiger Marquinhos von Paris Saint-Germain war von Anfang an dabei.

Superstar Neymar, Abwehrchef Thiago Silva und die Offensivkünstler Vinicius Júnior, Antony oder Raphinha nahmen ebenfalls an der öffentlichen Einheit teil. Brasilien startet am Donnerstag (20.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen Serbien in die Weltmeisterschaft.