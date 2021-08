Brasilianer Willian kehrt von Arsenal zu Corinthians zurück

São Paulo - Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Willian verlässt vorzeitig den englischen Premier-League-Club FC Arsenal und schließt sich wieder seinem Jugendclub SC Corinthians an.

„Hier wurde ich als Fußballspieler geboren. Nach 14 Jahren bin ich zurück, um meine Geschichte in dem Club weiterzuschreiben, den ich liebe“, schrieb Willian auf Twitter. „Auf geht's Corinthians!“. Er soll bis 2023 verpflichtet werden.

Der 33-Jährige war bei dem Traditionsclub aus São Paulo groß geworden, bevor er 2007 im Alter von 17 Jahren zu Schachtjor Donezk in die Ukraine wechselte. Bei Arsenal hätte Willian eigentlich noch zwei Jahre Vertrag gehabt. Im gegenseitigen Einverständnis sei man übereingekommen, den Kontrakt von diesem Tag an zu beenden, hieß es in einer Mitteilung des Clubs.

Willian war erst im August 2020 vom FC Chelsea zu Arsenal gewechselt, nachdem er sieben Jahre für den Londoner Lokalrivalen gespielt hatte. Mit den Blues gewann Willian zweimal die Premier League, je einmal den FA Cup und den Ligapokal sowie die Europa League.