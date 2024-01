Leverkusen - Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen muss lange auf seinen Topstürmer Victor Boniface verzichten. Der 23-Jährige zog sich während der Vorbereitung der nigerianischen Fußball-Nationalmannschaft auf den Afrika-Cup in der Elfenbeinküste eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich zu.

Das ergab eine MRT-Untersuchung in Köln. Boniface soll in den kommenden Tagen operiert werden, wie Bayer 04 mitteilte. Er soll voraussichtlich Anfang April in den Kader der Rheinländer zurückkehren.

Die Verletzung trifft die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso hart. Boniface ist mit zehn Toren Leverkusens bester Torschütze der bisherigen Bundesliga-Saison. Der Stürmer selbst hatte seinem Nationalteam zuvor bereits via Instagram viel Glück für den Afrika-Cup gewünscht, der vom 13. Januar bis zum 11. Februar ausgetragen wird.