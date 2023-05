Bochum - Trainer Thomas Letsch hat mit dem VfL Bochum trotz des aktuellen Kampfes gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bereits die kommende Saison im Blick. Egal, wie der Abstiegskampf ausgehe, bei ihm werde es kein „weiter so“ geben, sagte der Coach der „Rheinischen Post“.

„Unser Ziel ist es, die Klasse zu halten. Wenn uns das gelingt, dann möchte ich Dinge verändern, die Mannschaft und die Spielweise weiterentwickeln. Es ist kein Geheimnis, dass im Kader etwas passieren wird“, erklärte Letsch.

Der VfL Bochum steht vor dem 31. Spieltag auf dem Abstiegsrelegationsplatz und ist punktgleich mit dem Tabellen-15. VfB Stuttgart. An diesem Samstag spielen die Bochumer beim Tabellenzehnten Borussia Mönchengladbach.

„Wir können uns in unserer Situation nicht darauf verlassen, dass wir unsere Heimspiele gewinnen und deshalb die Klasse halten. Wir müssen in Gladbach und in Berlin punkten – und das können wir auch. Wir glauben an uns und daran, dass wir nächstes Jahr in der Bundesliga spielen“, sagte Letsch, dessen Team am 20. Mai beim derzeitigen Schlusslicht Hertha BSC in Berlin antreten muss.